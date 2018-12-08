Скончалась правозащитница Людмила Алексеева

На 92-м году жизни скончалась известная правозащитница, историк и общественный деятель Людмила Алексеева. Об этом сообщил журналист Николай Сванидзе, передает "Эхо Москвы".
Информацию о кончине подтвердили в Совете по правам человека при президенте России. Причина смерти неизвестна. О прощании с Алексеевой будет объявлено дополнительно.
Знаменитая правозащитница была в числе основателей Московской Хельсинкской группы. Людмила Алексеева была дважды номинирована на Нобелевскую премию мира.
Людмила Алексеева— Feldman (@EvgenyFeldman) 8 декабря 2018 г.
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