Россиян оставят без премий на Новый год
Опрос был проведен в ноябре этого года, в нем приняли участие более 300 организаций из различных регионов России. Оказалось, что наградить подчиненных хотят только 42% работодателей. При этом 24% компаний готовы выдать премию лишь определенной группе работников, и только 18% респондентов порадуют всех сотрудников перед Новым годом.
"58% работодателей не будут премировать сотрудников по итогам 2018 года. 24% респондентов ответили, что намерены премировать некоторые категории сотрудников, и только 18% компаний будут премировать всех сотрудников", – цитирует EG.ru представителей портала. Они добавили, что самыми удачливыми окажутся работники сферы IT и образования, а без денег перед 2019 годом останутся сотрудники области строительства и недвижимости.
Ранее были названы регионы с самыми высокими и самыми низкими заработками. В среднем по России работник может рассчитывать на зарплату от 17 до 44 тысяч рублей в месяц. Выше 100 тысяч рублей в нашей стране получают 4,4% населения. А зарплату менее 15 тысяч – каждый пятый сотрудник.
Самые высокие заработки у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Магаданской области и Москвы. Наиболее низкие – в республиках Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов Центрального федерального округа.
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