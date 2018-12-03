Первый канал попал в международный скандал

Посольство России в Великобритании прокомментировало обвинения издания Mail On Sunday в шпионаже в адрес наших журналистов. 2 декабря Минобороны королевства предупредило все военные базы страны после того, как корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков были замечены рядом со штаб-квартирой засекреченного подразделения – 77-й бригады британской армии.

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