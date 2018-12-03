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Общество

Первый канал попал в международный скандал

Фото: www.globallookpress.com
Посольство России в Великобритании прокомментировало обвинения издания Mail On Sunday в шпионаже в адрес наших журналистов. 2 декабря Минобороны королевства предупредило все военные базы страны после того, как корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков были замечены рядом со штаб-квартирой засекреченного подразделения – 77-й бригады британской армии.
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Военных призвали связаться с полицией, если они обнаружат российских журналистов у своих объектов. Съемочную группу заподозрили в шпионаже и попытке проникнуть на территорию базы.

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Тимур Сиразиев отверг обвинения. По его словам, претензии британской стороны не соответствуют действительности. "В статье указывается, что мы пытались проникнуть на территорию базы. Мы не пытались никуда проникнуть", – цитирует журналиста Первого канала ТАСС.

При этом корреспондент подтвердил, что его команда действительно занималась съемками в районе базы. Однако они находились вдоль дороги, по которой проходит ограждение. Сиразиев добавил, что никакой визуальной информации о запрете на съемку не было.

Тимур Сиразиев. Фото: кадр youtube.com

Прокомментировало скандал с отечественными корреспондентами и посольство России в Великобритании. В диппредставительстве заявили, что публикация их персональных данных, включая личные документы и государственный регистрационный номер автомобиля, вызывает возмущение.

"Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм", – говорится в сообщении на сайте ведомства. По мнению дипломатов, британские власти нарочно препятствуют работе российской прессы в стране. Они отметили, что подобные инциденты давления на российские СМИ должны стать предметом пристального внимания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Автор: Валерия Нарская3 декабря 2018, 09:17
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