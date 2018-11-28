Назвали самый полезный яблочный сок
Эксперты изучили 33 самые распространенные марки сока от производителей из России, Белоруссии, Армении, Франции и Сербии. Исследование проводилось по 38 критериям. В результате ученые установили, что 21 товар соответствует повышенным требованиям. В них они не обнаружили консервантов, сахарозаменителей, подсластителей и синтетических красителей.
"Ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени – это говорит о том, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок", – цитирует представителей организации телеканал "360".
Лучшими признали яблочные соки из Краснодарского края и Липецкой области. Повышенным качеством обладают товары из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары, Республики Адыгея, Волгоградской и Московской областей.
Специалисты проверили марки напитка на содержание солей натрия. Превышение нормы было выявлено в таких брендах, как О'КЕЙ, "Полезный", "Удачный день", Heaven, Life Premium и Swell. По мнению исследователей, это означает, что перечисленные производители могли очищать воду для сока хуже, чем остальные.
Эксперты Роскачества также назвали четыре марки, которые производят не сок, а продукты, которые "содержат некоторое количество сока". Ими стали "Джус Тим", "Персона", "Полезный" и "Удачный день", сообщает НСН.
Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич отмечает, что эталонного яблочного сока не существует. Она связывает это с тем, что существует множество сортов яблок, которые отличаются содержанием сахаров, кислот и экстрактивных веществ. "Все это влияет на вкус яблок, и, соответственно, вкус яблочных соков будет различаться. При оценке мы должны гарантировать, что это яблочный сок, а потребитель сам выберет тот вкус, который ему нравится", – передает ее слова "Царьград".
Представители Роскачества также дают несколько советов всем
покупателям. В магазине необходимо внимательно изучить пакет или бутылку на герметичность и проверить срок годности. В маркировке должно быть наименование "яблочный сок", "сок яблочный" или "сок из яблок" и указание на то,
что он "прямого отжима" или "восстановленный".
Фанаты выразили свои соболезнования
В свой день рождения актер узнал грустную новость
Олимпийский чемпион взбешен выходкой спортсменки
Эксперт предлагает зрителям решать судьбу программы "Прямой эфир"