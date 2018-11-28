Назвали самый полезный яблочный сок

Специалисты Российской системы качества завершили исследование пакетированного напитка. Они выяснили, яблочный сок какой марки является самым полезным.

Эксперты изучили 33 самые распространенные марки сока от производителей из России, Белоруссии, Армении, Франции и Сербии. Исследование проводилось по 38 критериям. В результате ученые установили, что 21 товар соответствует повышенным требованиям. В них они не обнаружили консервантов, сахарозаменителей, подсластителей и синтетических красителей.

"Ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени – это говорит о том, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок", – цитирует представителей организации телеканал "360".

Лучшими признали яблочные соки из Краснодарского края и Липецкой области. Повышенным качеством обладают товары из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары, Республики Адыгея, Волгоградской и Московской областей.

Специалисты проверили марки напитка на содержание солей натрия. Превышение нормы было выявлено в таких брендах, как О'КЕЙ, "Полезный", "Удачный день", Heaven, Life Premium и Swell. По мнению исследователей, это означает, что перечисленные производители могли очищать воду для сока хуже, чем остальные.

Эксперты Роскачества также назвали четыре марки, которые производят не сок, а продукты, которые "содержат некоторое количество сока". Ими стали "Джус Тим", "Персона", "Полезный" и "Удачный день", сообщает НСН.

Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич отмечает, что эталонного яблочного сока не существует. Она связывает это с тем, что существует множество сортов яблок, которые отличаются содержанием сахаров, кислот и экстрактивных веществ. "Все это влияет на вкус яблок, и, соответственно, вкус яблочных соков будет различаться. При оценке мы должны гарантировать, что это яблочный сок, а потребитель сам выберет тот вкус, который ему нравится", – передает ее слова "Царьград".

Представители Роскачества также дают несколько советов всем покупателям. В магазине необходимо внимательно изучить пакет или бутылку на герметичность и проверить срок годности. В маркировке должно быть наименование "яблочный сок", "сок яблочный" или "сок из яблок" и указание на то, что он "прямого отжима" или "восстановленный".

