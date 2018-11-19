Неожиданный поворот в деле о смерти Магнитского
По
словам Михайлова, преступление могло быть совершено с помощью
"диверсионных химических веществ с соединениями алюминия". Они могли
стать причиной острой печеночной недостаточности и смерти Магнитского.
Таким образом, пишет НСН, была инсценирована естественная смерть юриста.
В свою очередь советник генпрокурора России Николай Атмоньев заявил, что более других в смерти 37-летнего аудитора мог быть заинтересован международный финансист и инвестор, глава Hermitage Capital Уильям Браудер.
"Получив от Магнитского ложное заявление, которое было использовано в указанных провокационных целях, именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения", – сообщил представитель надзорного ведомства.
Версия о ликвидации Магнитского в интересах международного финансиста подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который находился в одном изоляторе с юристом, отметил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Журналист общался с аудитором незадолго до смерти.
В надзорном ведомстве также сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Браудера. Ему инкриминируют создание преступного сообщества.
Напомним, что юрист британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский 16 ноября 2009 года скончался в реанимации больницы следственного изолятора "Матросская Тишина". Смерть 37-летнего аудитора наступила после 11 месяцев содержания под стражей и через семь дней после предъявления обвинения в совершении финансовых преступлений.
До перевода в больницу Магнитский содержался в Бутырской тюрьме. В отношении Браудера, который был шефом Магнитского, возбудили уголовное дело о хищении из российского бюджета порядка пяти миллиардов рублей.
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