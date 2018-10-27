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Общество

Экспедиция без санкции бюрократов

Памятник М.Мушфигу в Баку. Фото: ru.wikipedia.org
В поселке Пута Гарадагского района Азербайджана при проведении научно- поисковых работ обнаружены останки, которые с большой долей вероятности принадлежат знаменитому  поэту и писателю Микаилу Мушфигу. Его высоко почитают не только в Азербайджане, но и во всем мире.
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В 2008 году по совместной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и ЮНЕСКО отмечалось 100-летие  поэта. Его именем названы улицы и станция метро в Баку, в столице Азербайджана установлен памятник поэту. Мушфиг по праву считается также и советским поэтом, разделившим трагическую судьбу многих своих коллег-литераторов: известно, что его смелые стихи с критическим взглядом на власть серьезно раздражали чиновников тоталитарного режима, что, в конце концов,  привело к аресту Микаила по надуманному  делу, неправедному приговору и расстрелу.

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Местонахождение  могилы Мушфига оставалось загадкой. По словам исследователя его творчества азербайджанского ученого Фирудина Гурбансоя, изначально было известно, что казнь Мушфига произошла в корпусе смерти Баиловской тюрьмы, при этом ходили слухи о том, что  палачи сбросили его тело в Каспийское море. 

Однако недавно группа исследователей, занимавшаяся по инициативе бизнесмена Фархада Ахмедова  поиском последнего пристанища его отца, случайно обнаружила массовое захоронение  близ поселка Пута. Выяснилось, что в этом месте погребены останки многочисленных жертв политических  репрессий. Среди них удалось определить и останки, которые, судя по многим деталям,  с большой долей вероятности могут принадлежать Микаилу Мушфигу.

М.Мушфиг. Фото: ru.wikipedia.org

"Хотелось бы верить, что найденные останки принадлежат выдающемуся поэту", – высказался по поводу находки занимающийся изучением творчества поэта кандидат филологических наук Фирудин Гурбансой. Ученый считает, что обнаружение останков поэта в преддверии его юбилея можно считать знамением.

Несколько лет назад благодаря инициативе предпринимателя Фархада Ахмедова удалось отыскать и идентифицировать останки расстрелянного в 1956 году первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР, руководившего республикой два десятилетия, с 1933 по 1953 год, Мирджафара Багирова.  При помощи проведенных в Лондоне лабораторных исследований, для которых пришлось взять  анализ ДНК сестры Багирова и  крови ее правнучки, ученые полностью подтвердили подлинность останков этого известного государственного деятеля. После этого бизнесмен предложил вложить немалые собственные средства в строительство музея, связанного с историей выдающихся азербайджанских личностей.

Судя по всему, такая же кропотливая  работа предстоит и для подтверждения подлинности останков азербайджанского поэта Микаила Мушфига, а также обнаруженных в захоронении в поселке Пута останков автора гимна Азербайджанской республики Ахмеда Джавада, известного государственного деятеля Айны Султановой и других жертв репрессий. По словам участника поискового проекта редактора портала haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева, о сенсационных находках сразу были проинформированы  государственные органы Азербайджана  и  общественные организации – Министерство культуры, Союз писателей, республиканская Академия наук.

Однако реакция министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева на итоги деятельности поисковиков оказалась неожиданно негативной. "Пусть общественность не верит подобным сенсационным новостям", – заявил чиновник, добавив, что "говорить о местонахождении могилы Микаила Мушфига можно будет после того, как будет определено, кому принадлежат останки на кладбище в поселке Пута".

Судя по тональности этого заявления, глава азербайджанского Минкульта не только не торопится, но и не слишком заинтересован в скорейшем проведении  научно-медицинского исследования обнаруженной находки. Такая позиция может быть обусловлена ничем иным как бюрократической позицией, не терпящей незапланированных отклонений от плана мероприятий празднования 110-летней годовщины со дня рождения Микаила Мушфига.

Когда-то Евгений Евтушенко написал знаменитые строки: "Тираны поэтов не понимают…".  Времена поменялись, но иные министры по-прежнему не понимают ни поэтов, ни чаяний своего  народа, который  видит в находке поисковиков исторический шанс установить истину и отдать долг памяти кумиру ушедшего века. За реакцией министра культуры Гараева отчетливо видится стремление закрыть тему, которая не вписывается в стандарты ведомственной бюрократии. В связи с этим возникают вопросы к фигуре самого министра и его послужному списку.

А.Гараев. Фото: Шарифулин Валерий\ТАСС

До недавних пор Абульфас Гараев отвечал в правительстве республики за развитие туризма, но совершенно в этом не преуспел. Достаточно сказать, что в Азербайджан сегодня  ежегодно приезжает  не многим более 100 тысяч иностранных туристов,  в то время как в соседнюю Грузию – почти миллион. И это в то время, как президент страны Ильхам Алиев ставит задачу всемерного развития курса на открытость Азербайджана. При этом про самого министра в республике ходят разговоры о коррупционных схемах при строительстве горнолыжного курорта, близких родственниках, имеющих подряды от министерства и принадлежащем семье чиновника доме на юге Франции.

Находка группы  энтузиастов, которые вели работы без всякой поддержки со стороны азербайджанского  Минкульта, как минимум нуждается в особом внимании со стороны профильного министра. Но вместо этого Гараев взялся упрекать  поисковиков, обвиняя их в стремлении "пиариться на памяти поэта".

Между тем, никто из выдвинувших версию принадлежности найденных останков Микаилу Мушфигу не утверждал это  со стопроцентной уверенностью. Участвовавшие в экспедиции журналисты и ученые лишь  основываясь на имеющихся фактах и многих деталях своей находки  заявляют о том, что останки, скорее всего, могут принадлежать Мушфигу. Однако высокопоставленный чиновник почему-то считает возможным блокировать эту версию, что выглядит как противодействие свободе слова.

А ведь именно за  свободу слова и волеизъявления пострадал и поплатился жизнью Микаил Мушфиг. Он писал смелые яркие стихи, в которых партийные бюрократы усматривали намеки в свой адрес, за что его неоднократно травили на писательских пленумах. Основанием для ареста послужил донос, в котором он был назван членом контрреволюционной националистической организации. Будь жив сегодня этот великий азербайджанский и советский поэт, при взгляде на нынешнюю нездоровую ситуацию, связанную с его именем, он бы наверняка написал свои жесткие поэтические строки.


Что же касается подозрений Гараева в адрес предпринимателя Фархада Ахмедова  в погоне за сенсацией, то такие обвинения и вовсе не выдерживают критики. Ахмедов действительно был вдохновителем этой поисковой экспедиции,  точно также, как ранее он организовывал поиски останков своего отца и  экс-главы Азербайджана Багирова. Однако человек с миллиардным состоянием вряд ли  в этих поисках преследовал цель удивить мир сенсацией. В том положении, которого достиг Ахмедов, сенсации  перестают быть самоцелью, зато появляется искренний интерес к восстановлению справедливости, возвращению утерянных  святынь   и исторических имен.

В случае же с обнаружением останков, предположительно принадлежащих Мушфигу, речь идет о праве  на достойное перезахоронение  великого  поэта, творчество  которого является достоянием мировой литературы. А культурное наследие, как известно,  не имеет национальностей и границ.

"В этом году отмечается юбилей поэта, и выполнение этих мероприятий уже началось, – заявляет глава Минкульта Абульфас Гараев. Из этих слов следует, что чиновник опасается ломать установленный график, а тем более вносить  в него радикальные изменения, связанные с сенсационной находкой  поисковиков.

В такой ситуации у энтузиастов, участвовавших в поисковых работах в Путе, остается только один путь – широкая апелляция к общественному мнению, обращение в ЮНЕСКО и к другим  азербайджанским и международным структурам, которые могут и должны проявить участие  в увековечивании памяти именитого поэта с учетом вновь открывшихся обстоятельств его трагической гибели. 

27 октября 2018, 20:37

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