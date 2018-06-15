Татьяне Ахмедовой не удалось разыграть религиозную карту

В деле об аресте в Дубае яхты российского предпринимателя Фархада Ахмедова последнее время стал акцентироваться религиозный аспект. Напомним, что яхта была арестована коммерческим судом Дубая, который находится в юрисдикции английского права, на основании решения суда Лондона по бракоразводному процессу между Фархадом и Татьяной Ахмедовыми. Это само по себе нонсенс, поскольку бракоразводный процесс относится к семейному праву. Решения по нему полномочны принимать суды общей юрисдикции ОАЭ, а не коммерческий суд.



На днях Совместный юридический комитет Международного финансового центра Дубая отклонил заявление адвокатов Татьяны Ахмедоввой, в котором содержалось требование оставить дело, касающееся ее прав на яхту Luna, на рассмотрение судов МФЦД.



Это означает, что тяжба может быть продолжена в традиционном суде. ОАЭ – страна мусульманская и суды общей юрисдикции основываются на шариатском праве. Этим объясняется упреждающий информационный удар юристов и пиарщиков Татьяны Ахмедовой. Недавно в авторитетном издании "Нью Йорк таймс" вышла большая статья, в которой приводятся цитаты интервью Татьяны Ахмедовой. Она заявила, что Фархад Ахмедов заходил в мечети только как турист, а за годы совместного проживания ей не доводилось видеть его на молитвенном коврике.

Но, похоже, что авторы этого фейка ошиблись в расчетах. Они исходили из того, что нормы шариата – это нечто особенное, специфическое и нужно произвести впечатление на судей. На самом деле, в данном случае речь идет о нормах общечеловеческой морали, которые отражены во всех мировых религиях. Фархад Ахмедов развелся с Татьяной после ее собственного признания в супружеских изменах. Татьяна даже не стеснялась приводить любовника домой, пока муж работал в Сибири. Даже, если бы Ахмедов был не мусульманином, а христианином или буддистом, то супружеская измена все равно считалась бы тяжким проступком.

Развод в мировых религиях считается грехом и допустим лишь по очень веским причинам. Одна из главных – это измена, или, говоря церковным языком, прелюбодеяние. Например, в Евангелии прелюбодеяние является единственной причиной развода. В иудаизме прелюбодеяние каралось смертью. Такое же суровое наказание предусмотрено и в исламе. В настоящее время практики мировых религий стали существенно гуманнее. Теперь вместо смерти наказанием за прелюбодеяние стал развод. В православии главной причиной, по которой церковный брак может быть расторгнут, является прелюбодеяние. В соответствии с исламом именно прелюбодеяние является единственной оправданной и законной причиной развода.

Таким образом, в части супружеских измен нормы морали едины для всех мировых религий. Они являются основой института брака, института семьи. Как говорил Карл Маркс: "Семья – ячейка общества". Даже атеисты должны придерживаться общепринятых принципов морали. В противном случае разрушается семья. А когда разрушению подвергается множество таких "ячеек общества", то деградирует и весь социум. Поэтому речь идет не о богословском споре, а о нормах порядочности, без которых невозможны семейные отношения. Татьяна Ахмедова бесцеремонно нарушила эти нормы. Фархад Ахмедов посчитал брак разрушенным и развелся с Татьяной, но ради совместных детей продолжал щедро ее финансировать. Однако Татьяне этого показалось мало и она с помощью своих адвокатов начала "охоту" на имущество бывшего супруга.

Судебные тяжбы и споры будут еще продолжаться. Но моральная оценка поведению Татьяны Ахмедовой выносится обществом уже сейчас. Как ни пытаются специалисты по пиару найти оправдание ее действиям, общий информационный фон складывается явно не в ее пользу.