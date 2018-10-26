Провалам памяти после попойки дали научное объяснение

Найдено научное объяснение провалам памяти после особо бурных алкогольных возлияний. Для этого ученым пришлось напоить мушек-дрозофил.

Оказалось, все дело в генах. Спирт, как выяснилось, меняет их работу. Исследование проводили американские ученые из Брауновского университета.

Для эксперимента взяли обычных мушек-дрозофил. В их геном встроили специальные участки ДНК, которые позволяли считывать информацию о каких-либо изменениях в генах и поведении при виде или запахе алкоголя. У плодовых мушек сигналы, вовлеченные в формирование воспоминаний, связанных с получением вознаграждения либо наказания, почти такие же, как у людей.

Исследователи выяснили, что после употребления большого количества алкоголя на первом плане всегда остаются приятные воспоминания, а негативные – забываются. Этот механизм, действующий на молекулярном уровне, является одной из причин формирования зависимости.

Как выяснилось, спирт меняет работу гена Dop2R (ответственного за распознавание дофамина, который, в свою очередь, отвечает за хорошее настроение) в нейронах памяти дрозофил. Алкоголь заставляет клетки "переключаться" на другую версию гена. Это, как считают ученые, и нарушает работу центра памяти.

При этом версия гена, на который "переключается" клетка, напрямую зависит от того, какое количество алкоголя употреблено. Бокал вина нарушает их работу примерно на час. Если же выпить втрое больше, работа будет подорвана на сутки, пишет издание Neuron.