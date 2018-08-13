Как семья превращает человека в алкоголика и наркомана

Любая зависимость, химическая или психологическая, – это всегда проблема не одного человека, а всей семьи. Парадоксально, но близкие люди в своем искреннем желании помочь нередко находятся с ним в созависимых отношениях, выйти из которых непросто.

Психолог клиники Маршака Жанна Засыпкина выделила основные типы созависимости и способы ее преодоления.

Он и она

Речь идет о созависимых отношениях между партнерами – как правило, употребляющим мужем и спасающей его супругой. Таких семей очень много, они были и есть, потому что в нашей стране пьющий глава семейства всегда был вариантом если не нормы, то явлением обыденным. И жене, и матери ничего не осталась, как терпеть, а что еще делать? Это такой исторический стандарт: женщина не может уйти от мужа-алкоголика, потому что он без нее непременно пропадет, и мучается на протяжении многих лет.

Женщина терпит, спасает, преследует, ругает и дает взбучку. Он кается, говорит, что больше не будет, но потом все повторяется. Интересно, что если в такой паре мужчина вдруг прекращает пить, то вторая половина может утратить к нему интерес. Потому что за годы борьбы с пьянством привыкла все силы тратить именно на баталии, на контролирование чужой жизни. Она в беде находила силы, ресурс. В нормальной среде она просто не способна жить и, скорее всего, будет искать своему "забулдыге" достойную замену.

Отцы и дети

Лечение созависимости – не менее сложная задача, чем лечение самой зависимости. Более того, в ней близкие пациента не признаются категорически, потому что полагают, что хотят добра. Это они бегают по клиникам, ищут специалистов, кодируют, ведут нравоучительные беседы. Разумеется, родные не сидят сложа руки в подобной ситуации – это нормально. Но если родители взрослого чада решают его проблемы с учебой, устраивают на работу, налаживают контакт с партнером, уговаривают его потерпеть, полюбить, закрыть глаза, простить, то есть, по сути, живут жизнью своего ребенка, – это типичный пример созависимых отношений.

Здоровый вариант созависимых отношений – беременная женщина, молодая мама. Вот она ждет ребенка и когда он рождается, мама какое-то время живет его жизнью, а свою немного отодвигает. Это нормально и обусловлено физиологически – обеспечивать потребности малыша, пока он еще совсем беспомощный. Но вот детка растет и с каждым годом все меньше нуждается в материнской заботе. Ребенок учится сам себя обслуживать, у него появляются свои желания и потребности. Постепенно нормальная мама отходит от ребенка, отпускает его. Если же этого не происходит, и мама продолжает жить его интересами и потребностями, то и ответственность за судьбу отпрыска остается в ее руках.

Ребенок совершенно логично полагает, что все его ошибки родители сотрут, как помарки, ластиком. Что они все могут сделать за него, и смысл тогда стараться – учиться, работать, бороться за место под солнцем? За все отвечает все равно мама. И она же виновата, ежели что. Про таких детей часть можно услышать – "мы ходим в школу, мы получаем оценки, мы боремся с алкоголем, мы столько раз лечились…" Вот это "мы "– первый признак того что в семье есть созависимый. Такому человеку вообще сложно сказать про себя "я", а про зависимого – "он". Часто бывает так, что созависимый тандем "мама-сын" переходит в аналогичные отношения с партнером.

Что делать?

Шаг 1. В лечении зависимости любого рода, если мы говорим о психотерапии, которая является важнейшим элементов наряду с медикаментами, начинают обычно с самого пациента – корректируют те черты характера, реакцию и отношения к тем или иным событиям, которые провоцирует заболевание и дают ему развиваться. Важна и коррекция семейных отношений. Партнер или родители просто обязаны сказать зависимому: "Ты теперь решаешь сам, употребляешь ты или нет, ходишь ли на работу или нет, учишься или лежишь на диване, ты и только ты отвечаешь за свои поступки. Мы готовы помочь с лечением, с реабилитаций, в том числе финансово, но не более того".

Также стоит обратить внимание на социум, обстановку, в которой зависимый находится. Это его друзья (которые обычно становятся соупотребителями), место, где он проводит время, школа или университет, работа. Вот когда эти три составляющие претерпят изменения, человек сможет зажить новой, полноценной жизнью.

Шаг 2. Мало кто знает, но созависимость – это такое же заболевание, как зависимость, и лечится оно так же сложно. Причем, если зависимость легко идентифицируется – вот он наркоман или алкоголик, то понять, созависим ли тот, кто его привел лечиться, не всегда получается.

Когда созависимый мнит себя святым, слышит, что ему надо меняться, то, конечно, он протестует, часто – довольно агрессивно. У него наблюдается поведение, аналогичное поведению зависимых. Сопротивление продолжается и в процессе лечения, тут помогают группы, где есть люди, которые прошли этот этап и могут поделиться своим опытом. Созависимому бывает сложно услышать специалиста, а когда лечение идет в компании с людьми, которые прошли этот сложный путь, наступает выздоровление.

Шаг 3. Чтобы вылечить созависимость, придется отказаться от огромной части своей жизни. От своей основной цели – а цель одна – спасать (но не спасти, иначе что делать дальше?), контролировать и заполнять таким образом пустоту внутри себя. Очень сложно в одночасье пересмотреть собственную жизнь, найти то, что интересно именно вам, научиться брать ответственность только за себя, а ближнему – вручить ответственность за него. Важно понять, что проконтролировать человека, который находится в употреблении, почти невозможно, если только не на цепь его посадить, – он все равно выпьет или найдет наркотик.

Потому важно сказать себе: "Да, я готов, чтобы мой родной человек выздоравливал, но я и сам должен измениться. Я готов помогать ему, но только когда он сам об этом просит, и когда эта помощь не противоречит моим личным интересам".

Шаг 4. В семьях, где есть зависимый человек, который все же вылечился, близкие должны учиться слышать друг друга, отделять свои желания и от желаний другого, идти на компромиссы, но не потакать, не забирать ответственность, но и не отдавать ее чрезмерно. С чего начать? Например, каждый вечер, хотя бы на 20 минут, собираться вместе и вести диалог: спрашивать, как у кого прошел день, что думали, делали, чувствовали, нужна ли помощь, готовы ли о ней просить. Важно уважать свои и чужие интересы, их не обязательно разделять, но стоит принимать и при этом сообщать, что вам нравится иное. Про наркотики можно, например, говорить так: "Ты употреблял наркотики и, возможно, тебе это нравится, но это твой выбор и твоя ответственность – делать ли так дальше. Если ты начнешь употреблять снова, я не буду тебя поддерживать, давать денег и жить с тобой в одном доме. Если тебе нужна помощь, я готов ее оказать, но только для твоего лечения. Я не буду платить твои кредиты и не дам денег на наркотические препараты".

Итак, умение слушать и умение отделяться – вот что поможет выйти из созависимых отношений, из которых очень не хочется вылезать, как из костюма, который хорошо сидит. Дом и создан для того, чтобы делать там остановку в безумной круговерти дней. Пусть дома вас всегда слушают, но и вы слушайте тоже.