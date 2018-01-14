Названо отличие тела Ленина от мощей святого

Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал, чем отличается тело Ленина, лежащее в Мавзолее на Красной площади, от мощей святых, находящихся в церквях по всему миру. Тем не менее, заметил он, между христианством и коммунизмом есть много общего.

В России исторически сложилось так, что христианство и коммунизм многие воспринимают как две абсолютно противоположные друг другу идеологии. Однако в последнее время в обществе активизировались разговоры о том, что между двумя этими системами мировоззрения есть много общего.

В частности, об этом в документальном фильме "Валаам" рассказал президент России Владимир Путин. "Коммунистическая идеология – очень сродни христианству", – заметил российский лидер. В качестве примера он привел происходящее с телом Ленина. Вождь Великой Октябрьской революции до сих пор служит для многих символом идеологии коммунизма, а его мавзолей становится объектом своеобразного паломничества.

Протоиерей Всеволод Чаплин подтвердил, что у коммунизма и христианства есть точки соприкосновения. "Это стремление к справедливости, равенству", – цитирует его радио "Говорит Москва". Однако он далек от того, чтобы приравнивать посмертную судьбу тела Ленина с останками святых.

"Тело Ленина – это, конечно, ложные мощи, иначе христианин думать не может. Мощи становятся мощами не в силу того, что их куда-то положили, а в силу того, что бог проставляет своего святого, Церковь это подтверждает, народ испытывает к этому святого благоговение, которое выражается в молитве, а не в каких-то политических церемониях", – уверен Всеволод Чаплин.

Ленин и Крупская в Горках. СССР. 1922 г. Автор колоризации Ольга Ширнина. pic.twitter.com/MKmGt4EJQ2 — Исторические Фото (@HistoryFoto) 11 января 2018 г.

"Сегодня, увы, тело Ленина – это туристический объект, это объект праздного любопытства, в основном иностранных туристов. Так что с подлинным почитанием верующих людей это имеет очень мало общего, скажу прямо", – добавил он.

Однако будоражить эту тему не стоит, считает протоиерей. Муссирование вопроса о судьбе тела Ленина, уверен он, выгодно только тем, кто хотел бы столкнуть две заметные силы российского общества – коммунистов старшего поколения и активных верующих людей.

"В современной России очень важно, чтобы христиане и коммунисты не враждовали, а вместе работали. Нас постоянно пытаются поссорить, столкнуть друг с другом, но нам на самом деле нужно сегодня воссоединить идею сильной центральной власти и идею справедливости и мощного самоуправления. Соединение христианства и левой идеи – это то, что нам сегодня нужно", – подчеркнул Всеволод Чаплин.

