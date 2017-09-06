Больше половины бедных в России пришлось на семьи с детьми

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин сообщил в ходе Восточного экономического форума, что в нашей стране более чем в половине бедных семей есть дети. Проблему нищеты таких семей должно решить государство.

"Шестьдесят процентов бедных – это семьи с детьми. Эту тему надо решать. И здесь это не только выплаты… но и развитие инфраструктуры… Если бы мама могла воспользоваться услугами детсада, когда хочет выйти на работу, она была бы менее бедная", – сказал Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.



К слову, ученые определили самые счастливые страны мира. В этом списке лидирует Норвегия, вторую и третью строчку заняли Дания и Исландия. На 14 позиции оказались США, следом за ними Великобритания. На 34 месте расположилась Саудовская Аравия. Россия в этом списке заняла "середнячковое", но более близкое к началу списка 49 место. В минувшем 2016 году в аналогичном рейтинге лидировала Дания, следом за ней располагалась Швейцария. Исландия и в прошлом году взяла "бронзу" этого условного рейтинга. При этом в 2016 году Россия располагалась в списке на несколько ступеней ниже, чем в рейтинге текущего года, и была только 56-й.

Как показал недавний – апрельский – опрос ВЦИОМ, 85% россиян считают себя счастливыми. Показатель оказался рекордным для России. Наиболее счастливы соотечественники в возрасте 18-24 лет, а также люди с высокими, по их оценкам, доходами. Среди пожилых россиян уровень счастья несколько ниже: всего 82 процента. При этом 63 процента респондентов с недостаточным, по их мнению, достатком также заявили, что они вполне счастливы.