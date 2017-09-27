Путин устроил разнос из-за "ВИМ-Авиа"

Президент Владимир Путин отреагировал на ситуацию, сложившуюся вокруг компании "ВИМ-Авиа". Глава государства объявил неполное служебное соответствие министру транспорта Максиму Соколову, а вице-премьеру Аркадию Дворковичу указал на то, что он уделяет недостаточно внимания транспортной отрасли.

На встрече с членами правительства президент эмоционально отреагировал на ситуацию с компанией "ВИМ-Авиа". Владимир Путин обратился к министру транспорта Максиму Соколову.

"Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем", - сказал глава государства.

Он попросил министра решить эту проблему быстро и эффективно, а также представить предложения, как не допустить повторения таких ситуаций и как повысить ответственность авиаперевозчиков.

Обращаясь к вице-премьеру Аркадию Дворковичу, президент сказал, что тот уделяет недостаточное внимание транспортной отрасли, которую он в том числе курирует в правительстве.

Вечером 27 сентября в Госдуме пройдет встреча депутатов с главой Росавиации Александром Нерадько. Он доложит парламентариям о ситуации с "ВИМ-Авиа".

Из-за того, что компания накопила огромные долги перед поставщиками топлива, аэропорты прекратили обслуживание ее самолетов. В результате за рубежом остаются десятки тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа", которых компания отправила туда чартерными рейсами. Перевозка пассажиров контролируется на уровне Росавиации и Минтранса. В частности, решено перевести рейсы "ВИМ-Авиа" из аэропорта Домодедово во Внуково, сообщает РИА Новости.



