Володин: необходимо исключить повторение ситуации с "ВИМ-Авиа"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам в срочном порядке разработать законопроекты, которые позволят предотвратить повторение ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", передает ТАСС. "Плохо то, что мы постоянно наступаем на одни и те же грабли, это недопустимо", – сказал спикер нижней палаты парламента после выступления в Госдуме руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" занимает 10 место в России по числу перевезенных пассажиров. В последнее время она начала в массовом порядке отменять и задерживать рейсы. 25 сентября было объявлено об отмене чартеров. По подсчетам Росавиации, в настоящий момент за границей находятся около 40 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа".



