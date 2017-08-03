Отделения реанимации столичных больниц получат гранты

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении грантов для реанимационных отделений медицинских учреждений. Об этом стало известно во время его визита в Городскую клиническую больницу имени Юдина.

В ходе встречи чиновник наградил травматолога-ортопеда Виктора Процко. Врач провел уникальную операцию по реконструкции стопы 15-летнего пациента из Дагестана, передает "АиФ".