Власти Москвы назвали стоимость фестиваля ко Дню города

Столичные власти планируют потратить полмиллиарда на проведение фестиваля "Юбилей Москвы", который будет приурочен ко Дню города. Стоимость праздника озвучила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

"Бюджет фестиваля "Юбилей Москвы" остался таким же, как и в прошлом году – примерно в пределах 500 миллионов рублей", – цитирует ее телеканал "360". Сергунина уточнила, что часть расходов на организацию торжества возьмут на себя инвесторы.

