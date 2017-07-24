На улицах Москвы установят более семи тысяч фонарей

В рамках программы "Моя улица" в центре города появятся 3,7 тысячи новых фонарей. Еще свыше трех тысяч дополнительных опор освещения установят во дворах, на спортивных и детских площадках, а также в пожарных проездах. Новые фонари будут излучать теплый белый свет.

"Цветовая температура светодиодных светильников составляет 2700-2800 градусов по Кельвину. Такой свет приятен человеческому глазу, он не создает эффекта затемненности ни для пешеходов, ни для автомобилистов", – цитирует официальный портал мэра и правительства Москвы представителя комплекса городского строительства. Кроме того, такой свет более эффективен при дожде и тумане.