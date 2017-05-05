Москва отреагировала на панику Вашингтона
В пресс-службе Минобороны заявили, что учения носили плановый характер и были проведены в соответствии с международными правовыми нормами. По данным ведомства, пилоты Су-35С "выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах".
Ранее стало известно, что Ту-95 и Су-35 подлетели к побережью Аляски на расстояние 80 километров к юго-западу от города Чариот. Американские СМИ сообщили, что Пентагон незамедлительно отправил на перехват российской авиации два истребителя F-22.
Позже в военном командовании США оправдались за панику и отметили, что практика сопровождения самолетов существует давно. "Мы делали это примерно 60 раз с 2007 года", – заявила официальный представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пек.
В ведомстве добавили, что российская авиация не была вооружена и находилась в международном воздушном пространстве. Претензий к операции у Пентагона не возникло, передает РИА Новости. "Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный", – заключила Пэк.
На заметку США и странам НАТО: когда ТУ-95 долетает до границы с чужой территорией его уже поздно перехватывать.— Доктор Шу (@DrSchultc) 5 мая 2017 г.
Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов заявил, что патрулирование территории является стандартной работой ВВС России. "Мне как профессиональному военному это кажется рядовым случаем", – цитирует его Sputnik.
Он признал, что действия американских военных также были стандартными. Эксперт добавил, что Минобороны в идентичных обстоятельствах отдало бы авиации аналогичный приказ.
@komradvladsama @spacelordrock Ту-95 - лучший! pic.twitter.com/Nu9gT1KUHF— Мarikha (@marchist2) 4 мая 2017 г.
По данным американских военных, в апреле 2017 года российские бомбардировщики четыре дня подряд патрулировали международное воздушное пространство в районе Аляски. Нарушений международного права выявлено не было.
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