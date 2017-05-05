Москва отреагировала на панику Вашингтона

В Министерстве обороны прокомментировали полет двух российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и двух истребителей Су-35 в нейтральном воздушном пространстве вдоль побережья Аляски, на перехват которых США отправили два истребителя F-22. По словам представителя ведомства, военные не нарушили международные правила.

В пресс-службе Минобороны заявили, что учения носили плановый характер и были проведены в соответствии с международными правовыми нормами. По данным ведомства, пилоты Су-35С "выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах".

Ранее стало известно, что Ту-95 и Су-35 подлетели к побережью Аляски на расстояние 80 километров к юго-западу от города Чариот. Американские СМИ сообщили, что Пентагон незамедлительно отправил на перехват российской авиации два истребителя F-22.

Позже в военном командовании США оправдались за панику и отметили, что практика сопровождения самолетов существует давно. "Мы делали это примерно 60 раз с 2007 года", – заявила официальный представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пек.

В ведомстве добавили, что российская авиация не была вооружена и находилась в международном воздушном пространстве. Претензий к операции у Пентагона не возникло, передает РИА Новости. "Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный", – заключила Пэк.

На заметку США и странам НАТО: когда ТУ-95 долетает до границы с чужой территорией его уже поздно перехватывать. — Доктор Шу (@DrSchultc) 5 мая 2017 г.

Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Станислав Иванов заявил, что патрулирование территории является стандартной работой ВВС России. "Мне как профессиональному военному это кажется рядовым случаем", – цитирует его Sputnik.

Он признал, что действия американских военных также были стандартными. Эксперт добавил, что Минобороны в идентичных обстоятельствах отдало бы авиации аналогичный приказ.

По данным американских военных, в апреле 2017 года российские бомбардировщики четыре дня подряд патрулировали международное воздушное пространство в районе Аляски. Нарушений международного права выявлено не было.