Походы в спортзал меняют взгляды мужчин

Британские ученые установили связь между физическим здоровьем мужчины и его политическими взглядами. Согласно результатам исследования, чем крупнее представитель сильного пола, тем "правее" его убеждения.

В исследовании принял участие 171 мужчина в возрасте от 18 до 40 лет, передает Independent. Ученые исследовали их физические параметры и уточняли, как часто они ходят в спортивный зал. Между тем они интересовались уровнем дохода испытуемых. Также в рамках опроса специалисты узнавали, поддерживают ли они идею перераспределения богатств и доминирования одного класса над другим.

Примечательно, что богатые "качки", как правило, одобряют идею неравенства социальных групп. При этом они гораздо реже поддерживают "левую" идею всеобщего перераспределения ресурсов. Более того, ученые выявили неожиданную тенденцию – чем больше времени люди проводят в спортзале, тем "правее" становятся их взгляды.

Главный автор исследования Майкл Прайс отметил, что богатые и сильные мужчины гораздо более склонны к защите собственных ресурсов. "При этом менее обеспеченные, но крепкие люди также не поддерживают идею перераспределения благ. Они не требуют дележа богатства", – пояснил эксперт.

Также специалист отметил, что на политические убеждения мужчин может влиять еще не исследованный третий фактор. "Ключевой вопрос для будущих исследований – сказываются ли при этом индивидуальные черты характера, такие как нарциссизм или стремление к доминированию, и связаны ли они с занятиями в спортивном зале и "левыми" идеями", – заключил Майкл Прайс.

Интересна логика людей, для которых бодипозитив – круто и либеральненько, но ходящие в спортзал качки – нарциссы. — 모르가이 (@_morgai) 22 мая 2016 г.

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