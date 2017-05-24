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Общество

Походы в спортзал меняют взгляды мужчин

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Британские ученые установили связь между физическим здоровьем мужчины и его политическими взглядами. Согласно результатам исследования, чем крупнее представитель сильного пола, тем "правее" его убеждения.
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В исследовании принял участие 171 мужчина в возрасте от 18 до 40 лет, передает Independent. Ученые исследовали их физические параметры и уточняли, как часто они ходят в спортивный зал. Между тем они интересовались уровнем дохода испытуемых. Также в рамках опроса специалисты узнавали, поддерживают ли они идею перераспределения богатств и доминирования одного класса над другим.

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Примечательно, что богатые "качки", как правило, одобряют идею неравенства социальных групп. При этом они гораздо реже поддерживают "левую" идею всеобщего перераспределения ресурсов. Более того, ученые выявили неожиданную тенденцию – чем больше времени люди проводят в спортзале, тем "правее" становятся их взгляды.

Главный автор исследования Майкл Прайс отметил, что богатые и сильные мужчины гораздо более склонны к защите собственных ресурсов. "При этом менее обеспеченные, но крепкие люди также не поддерживают идею перераспределения благ. Они не требуют дележа богатства", – пояснил эксперт.

Также специалист отметил, что на политические убеждения мужчин может влиять еще не исследованный третий фактор. "Ключевой вопрос для будущих исследований – сказываются ли при этом индивидуальные черты характера, такие как нарциссизм или стремление к доминированию, и связаны ли они с занятиями в спортивном зале и "левыми" идеями", – заключил Майкл Прайс.

Ранее эксперты сообщили, что у жителей России в последнее время вырос интерес к спорту, однако спортивным залам они предпочитают более экзотические занятия. Жители нашей страны стали выбирать то, что подходит именно им: танцы, пробежки, тайский бокс и сезонные виды спорта.

Автор: Константин Улюкаев24 мая 2017, 17:18

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