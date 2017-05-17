Мажоры натерли щенком автомобиль

В Instagram появилось видео, в котором маленькой собачкой трут суперкар Maserati. Автор записи оставил под ней циничную подпись.

Запись опубликована 16 мая на странице "Богатые дети Лондона" – richkidslondon. В подписи к видео написано, что "единственный способ надраить легендарный шестилитровый Maserati MC12 – использовать для этого натуральную на 100 процентов шерсть щенка". Многие комментаторы возмутились таким обращение с животным. Но были и те, кому ролик показался смешным.