Пожарный принял роды у незнакомки и удочерил малышку

Западные СМИ рассказали о самоотверженном спасателе, который принял роды у незнакомки. Однако этим пожарный Марк Хадден из штата Южная Каролина не ограничился.

Через несколько часов после появления на свет маленькой девочки благородный спасатель удочерил ее. Он решился на это, поскольку мать отказалась от малышки сразу после ее рождения.

Примечательно, что эта история произошла еще в 2011 году. Однако известно о ней стало лишь сейчас, сообщают "Вести.ru" со ссылкой на издание Stuff.

Журналисты выяснили, что пять лет назад Хадден в составе пожарной бригады прибыл по вызову к американке, у которой начались роды. У спасателей не было времени везти женщину в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи. В итоге Марку пришлось самому принимать роды у незнакомки.

Новоиспеченная мать назвала новорожденную Грейс. Однако уже через несколько часов "акушеру" сообщили, что роженица отказалась от малышки. Тогда спасатель решил стать ей настоящим отцом и удочерить ее.

У пожарного уже было два сына. Поэтому жена с восторгом восприняла идею Марка об удочерении девочки.

В настоящее время Грейс Хадден больше пяти лет. Родители говорят, что относятся к ней как к родной. "Она неотъемлемая часть нашей семьи, мы крепко дружим", – утверждает счастливый отец.