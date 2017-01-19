Белорусские спасатели покорили интернет

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"Прожить одну жизнь – спасти тысячи", – говорится в конце ролика. Отметим, что видеозапись приурочена ко Дню спасателя Беларуси.
Пользователи Сети восхитились роликом. Они оценили как сюжет видеозаписи, так и атмосферную музыку. "МЧС РБ, вы что творите? Это слишком хороший ролик. Я привык смотреть только унылость с монтажом начала 2000-х годов и танцующими огнетушителями. Это слишком крутой ролик, вы вынудили даже подписаться на вас", – прокомментировал один из пользователей.
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