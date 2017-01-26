Самой горячей "пожарной" в мире стала норвежка

Пользователи Сети признали самой привлекательной работницей пожарной службы жительницу Норвегии Гунн Нартен. По совместительству девушка работает персональным фитнес-тренером.

У 30-летней Гунн Нартен более 53 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram. Она размещает фотографии и видеозаписи как из спортивного зала, так и с основной работы.

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Янв 14 2017 в 10:42 PST

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Дек 25 2016 в 7:02 PST

"Я решила работать в пожарной в 19 лет. Я всегда любила работать в команде, к тому же я всегда была активной", – цитирует девушку The Daily Mail.

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Янв 5 2017 в 12:42 PST

Гунн Нартен отметила, что важным фактором при выборе профессии для нее была возможность делать людям что-то хорошее. "Я никогда не жалела о своем выборе. Я люблю свою работу", – заявила она.

Когда девушка сообщила о своем решении матери, та сказала, что никогда прежде не слышала о женщинах, работающих в пожарной службе. "Почему ты?" – спросила она. "А почему бы и нет?" – ответила Гунн.

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Янв 1 2017 в 9:57 PST

"Для меня нормально работать в пожарной службе. Мои друзья говорят, что у меня мужской юмор, и мне кажется, что я гораздо более умелая, чем другие девушки", – рассказала звезда Instagram. При этом она отметила, что вне работы красиво одевается и выглядит женственно.



Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Дек 9 2016 в 9:15 PST

Фото опубликовано Gunn Narten (@narten86) Дек 27 2016 в 8:58 PST

"Если вы верите в себя и работаете над собой, у вас все получится. Всегда найдутся люди, которые будут говорить вам, что вы не сможете. Докажите им обратное!" – заключила Гунн Нартен.