Самой горячей "пожарной" в мире стала норвежка

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У 30-летней Гунн Нартен более 53 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram. Она размещает фотографии и видеозаписи как из спортивного зала, так и с основной работы.
"Я решила работать в пожарной в 19 лет. Я всегда любила работать в команде, к тому же я всегда была активной", – цитирует девушку The Daily Mail.
Гунн Нартен отметила, что важным фактором при выборе профессии для нее была возможность делать людям что-то хорошее. "Я никогда не жалела о своем выборе. Я люблю свою работу", – заявила она.
Когда девушка сообщила о своем решении матери, та сказала, что никогда прежде не слышала о женщинах, работающих в пожарной службе. "Почему ты?" – спросила она. "А почему бы и нет?" – ответила Гунн.
"Для меня нормально работать в пожарной службе. Мои друзья говорят, что у меня мужской юмор, и мне кажется, что я гораздо более умелая, чем другие девушки", – рассказала звезда Instagram. При этом она отметила, что вне работы красиво одевается и выглядит женственно.
"Если вы верите в себя и работаете над собой, у вас все получится. Всегда найдутся люди, которые будут говорить вам, что вы не сможете. Докажите им обратное!" – заключила Гунн Нартен.
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