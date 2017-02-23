В России создают "Диванные войска"
Согласно тексту заявки, компании под этим брендом смогут заниматься сразу несколькими видами деятельности. В частности, предприниматель Геннадий Ложкин, обратившийся в Роспатент с соответствующим заявлением, может использовать логотип для выпуска печатной продукции, учебных материалов, производства одежды, обуви, головных уборов, а также заниматься административной деятельностью и рекламой сфере бизнеса.
Эксперты предположили, что заявка является чей-то шуткой, Не исключено, что запрос на регистрацию патента и логотипа "Диванные войска" был подан в честь праздника 23 февраля. "Впрочем, под этим брендом могут выпускать различную одежду, например, могут производится подарочные майки для мужчин, склонных к бездействию на диване", – цитирует агентство городских новостей "Москва" президента Первой патентной компании Анатолий Аронов.
@MID_Sibir #яслужил #диванныевойска pic.twitter.com/HjKNFj0R5J— Alexey Kumbalov (@Kumbalov) 13 февраля 2017 г.
Диванные войска – своего рода интернет-мем, который получил вторую жизнь во начале информационной войны Запада против России. Раньше к этому роду "войск" причисляли тех молодых людей, которые старались всеми законными и незаконными способами избежать службы в армии.
#Диванныевойска pic.twitter.com/Xzq8ThTOgL— Oleg H. Aliev ���� (@Oleg_Aliyev) 28 июля 2015 г.
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