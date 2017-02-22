Уральский пес оказался ярым фанатом Лепса

Крохотный тойтерьер по кличке Чарли живет в небольшом городке Миассе в Челябинской области. Три года назад хозяева заметили, что у их пса незаурядные музыкальные способности.

"Все началось с Лепса. Песня "Я стану водопадом" до сих пор его самая любимая. Он, как только ее слышит, сразу бросает все дела и несется на всех парах к колонкам, садится рядышком и начинает подвывать", – цитирует Life.ru хозяина Чарли Юрия Мамонтова.



Питомец с удовольствием подпевает группе Aerosmith, "Ленинград" и обожает песни Татьяны Булановой. При этом, как отмечает Юрий, Чарли не просто воет на фоне музыки, а чувствует ритм и попадает в ноты.

Певческий талант у тойтерьера появился не случайно. Дело в том, что его хозяин – профессиональный музыкант и звукорежиссер. Он много времени проводит в студии и уже подумывает, чтобы сделать из Чарли звезду эстрады.

"Недавно я подумал: если уж я из людей, которые совершенно не умеют петь, делаю певцов, то почему бы мне из Чарли не сделать звезду? Но для записи и съемок я выбрал "Лабутены" группы "Ленинград", – рассказал Юрий.

