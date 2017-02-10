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Собака спасла брошенного матерью малыша

Фото: GLOBAL LOOK press/Arco Images GmbH
В Алтайском крае расследуется уголовное дело против легкомысленной матери, бросившей своего малолетнего сына на холоде без еды и одежды. Малыш остался в живых по счастливой случайности – его спасла собака, согрев своим телом.
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По данным региональной прокуратуры, в январе 2017 года жительница одного из сел Локтевского района оставила своего двухлетнего сына на неотапливаемой веранде дома. Горе-мамаша не позаботилась о том, чтобы надеть на ребенка теплую одежду. Кроме того, мать не обеспечила мальчика даже минимальным набором продуктов.

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Замерзающего без одежды и еды малыша случайно обнаружил посторонний человек. К удивлению мужчины, рядом с ребенком он увидел собаку, согревающую мальчика своим телом. По мнению спасителя, самоотверженное животное помогло брошенному на произвол судьбы малышу остаться в живых.

В настоящее время пострадавший мальчик находится в больнице. Там ему оказывают стационарную медицинскую помощь в связи с переохлаждением.

После обнаружения ребенка непутевая мать еще четыре дня не возвращалась домой. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о заведомом оставлении без помощи человека. Кроме того, суд уже принял решение о лишении нарушительницы родительских прав.

Похожий случай произошел в Соединенных Штатах с жителем округа Эммет в Мичигане в новогоднюю ночь. Вечером 31 декабря он выбежал на улицу за дровами для камина, но поскользнулся и упал, сломав шейные позвонки. Как писали Dni.Ru, мужчина запросто мог погибнуть от холода, если бы на помощь ему не пришел его пес. Преданное животное своим телом на протяжении 20 часов грело парализованного хозяина на морозе.

10 февраля 2017, 15:29

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