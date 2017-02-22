Погоня грозного слона за туристами попала на видео
Захватывающее видео погони слона за туристами был снят и опубликован на YouTube-канале Национального парка. За сутки ролик набрал более 38 тысяч просмотров. На кадрах видно, как огромное животное бежит по дороге, стремясь догнать машину с людьми.
При этом, каждый раз, когда бивни слона оказывались в опасной близости от туристов, они начинали испуганно кричать и просить водителя ехать побыстрее. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пробежав несколько километров, животное потеряло интерес к путешественникам и свернуло в сторону.
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