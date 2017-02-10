Командующий ВВС Литвы лишился работы за доверие к России

В литовском Минобороны посчитали, что действия командующего ВВС страны Аудрониса Навицкаса не согласуются с интересами национальной безопасности. Полковник уволен в запас за решение произвести ремонт вертолетов в России.

Таким образом Навицкас лишился работы, решив довериться российским специалистам в столь важном для безопасности страны аспекте, как ремонт военной техники. Приказ об увольнении подписал глава военного ведомства Раймундас Кароблис.

В связи с решением Навицкаса было проведено служебное расследование. "Установлено, что решение о ремонте вертолетов Ми-8 в России не согласуется с политическими установками Совета по оборонным ресурсам не производить такие работы в России и не согласуется с интересами национальной безопасности Литвы", – цитирует сообщение Минобороны Литвы ТАСС.

По мнению представителей ведомства, тем самым командующий ВВС, "возможно, нарушил дисциплинарный устав". Отмечается, что конфликт в литовском Минобороны связан с ремонтом двух Ми-8, которые используются ВВС для поисково-спасательных работ.

Отметим, что ранее замглавы МИД России Алексей Мешков заявил, что продолжающееся развертывание сил НАТО у российских границ в Прибалтике представляет угрозу для России, передает РИА "Новости". Он отметил, что "впервые после Второй мировой войны мы видим немецких военных у наших границ".

Также сообщалось, что американские танки "Абрамс", размещенные в рамках плана "Атлантическая решимость" в Польше, передислоцируют на территорию Литвы, Латвии и Эстонии. Переброска техники предполагалась после завершения американо-польских военных учений. Танки вместе с экипажами будут находиться в прибалтийских странах до весны.