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Россия отправляет в Индию "Буки" и "Осу"

Фото: wikimedia.org
Александр Михайлов

Александр Михайлов блогер

 Российский блогер, публицист, выпускник Военного университета Министерства обороны РФ. Автор блога в "Живом журнале".
С 14 по 18 февраля 2017 года в индийском Бангалоре пройдет Международная авиационно-космическая выставка "АЭРО ИНДИЯ-2017", которая традиционно собирает на своих площадках самых известных в мире производителей техники в этом направлении. В ней примет участие и крупнейший оборонный концерн России "Алмаз-Антей".
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Самый известный в мире разработчик и производитель систем и комплексов противовоздушной и противокосмической обороны, создатель известных на весь мир комплексов "Бук", "Тор" и "Оса", и, конечно, зенитных ракетных систем С-300, С-400 и С-500, – желанный гость на международных оборонных площадках. Кстати, на сегодняшний день зенитные ракетные комплексы "Алмаз-Антея" стоят на вооружении более чем в 50 странах мира.

В этом году российские конструкторы "Алмаз-Антея" представят продукцию сразу семи предприятий, входящих в состав оборонного концерна – это НПО "Алмаз", ИЭМЗ "Купол", "УМЗ", ВНИИРА, ГПТП "Гранит", НПО "Стрела" и "Радиофизика". Чем же собираются удивлять российские специалисты по охране небесных рубежей?

В самом "Алмаз-Антее" обещают на "АЭРО ИНДИЯ-2017" сделать акцент на модернизации и ремонте российских комплексов ПВО, наиболее распространенных в Юго-Восточной Азии. Тем более, что российский концерн имеет право на осуществление обучения иностранных специалистов проведению таких работ.

Так, уже известно, что конструкторы завода "Купол" представят азиатским коллегам программу модернизации ЗРК "Оса-АКМ" до уровня ЗРК "Оса-АКМ1".

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Модернизация "Осы" сумеет улучшить характеристики комплекса и продлит жизненный цикл ЗРК минимум на 10-15 лет. Несмотря на то, что советский комплекс "Оса" в минувшем году отпраздновал свой 45-летний юбилей, этот ЗРК и сегодня весьма конкурентоспособен. Модернизированный ЗРК "Оса-АКМ1" получит более мощную помехозащищенность, оптико-электронную систему с тепловизионным каналом, а также спутниковую навигацию.

Кроме того, предприятие "УМЗ" продемонстрирует модернизацию зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска" до уровня ЗПРК "Тунгуска М1". Следует отметить, что новая "Тунгуска" появилась на свет "благодаря" войне в Персидском заливе: российские конструкторы учли опыт подавления средств ПВО силами НАТО: американцы и их союзники сначала проводили разведку средств ПВО противника посредством беспилотной авиации, затем наносили авиаудары по зенитным ракетным комплексам, и только после этого к боевым действиям подключалась пилотируемая авиация.

Фото: wikimedia.org

"Тунгуска М1" получила новое шасси, автоматизированное целеуказание, усиленную помехозащищённость и другие инновации, благодаря которым зона поражения по дальности увеличилась до 10 км. На вооружении российской армии ЗПРК "Тунгуска М1" была приняла в 2003 году, и теперь весьма востребована на азиатских рынках вооружения.

Представители "Алмаз-Антея" также продемонстрируют модернизацию зенитной самоходной установки (ЗСУ) "Шилка" до уровня ЗСУ "Шилка М4". Это средство ПВО прекрасно знают в Азии – ведь советская "Шилка" была самым распространённым ЗСУ в мире.

Легендарная "Шилка" и сегодня стоит на вооружении около 40 стран мира – прежде всего, это государства постсоветского пространства, Ближнего Востока, Северной и Центральной Африки. Кстати, в Индии, где проходит международная выставка, на вооружении находятся 75 установок "Шилка".

"Шилка" предназначена для противовоздушной обороны сухопутных войск во всех видах боевых действий. Это ЗСУ может сбивать низколетящие самолеты, крылатые ракеты, беспилотники и другие летающие, а также наземные и плавающие цели, в условиях радиопомех и любых погодно-климатических условиях.

Новая "Шилка-4М", модернизированную версию которой продемонстрируют в Индии, обладает радиолокационной системой управления огнем и возможностью установки ЗРК "Стрелец" (ЗРК "Гибка"). Кроме того, новая "зенитка" получила современную цифровую начинку. В "Шилке-4М" обновилось гусеничное шасси, установлен современный прибор ночного видения и даже кондиционер.

Кроме того, российские конструкторы из "Алмаз-Антея" обещают удивить международных экспертов самыми современными автоматизированными системами управления. Также будут показаны радиолокационные станции и радиолокационные комплексы контроля воздушного пространства и наземной разведки, а также продукция сугубо гражданского назначения, производимое компанией "ВНИИРА" – это системы организации воздушного движения для гражданских аэропортов.

10 февраля 2017, 16:28

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