Раскрыт секрет превращения в зомби

Исследователи из Университета Центральной Флориды выяснили механизм превращения в "живого мертвеца". Оказывается, существует гриб-паразит, который умеет захватывать контроль над биологическими часами своих жертв.

Гриб кордицепс может управлять поведением насекомых и распространять споры. Это доказали исследования на муравьях.

Зараженные этим паразитом насекомые уходят из своих гнезд, поднимаются по таким растениям, как испанский мох или сосна, и умирают. Из их головы вырастает плодовое тело гриба, который распространяет свои споры на большие расстояния, захватывая нервную систему новых жертв, сообщает сайт Phys.org.

Ученые изучили активность генов грибов-монстров, которые росли в питательной среде, сначала при постоянном свете в течение 48 часов, а затем в течение пяти дней при 24-часовом суточном цикле. Выяснилось, что в организме гриба наблюдались цикличные изменения в концентрации молекул, контролирующих активность ДНК.

Больше всего их содержание было утром и днем. Ночью же повышалось количество токсинов, ферментов и определенных биологически активных компонентов.

Таким образом, ученые доказали, что влияние кордицепса на организм жертвы определяется временем суток. Теперь специалисты собираются выяснить, как именно захват биоритмов насекомых позволяет манипулировать жертвой.

Как писали Dni.Ru, в конце лета этого года в Великобритании распространился опасный бакуловирус, который убивает насекомых, делая из них зомби. Он заставляет их ползти на солнечный свет, где они умирают, а позднее "взрываются", заражая других.