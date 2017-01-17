Какая погода ожидает россиян на Крещение

Перед Крещением в большинстве регионов России установится приятная, в меру снежная погода. В сам же церковный праздник ожидается традиционное похолодание.

Днем 17-18 января в Москве ожидаются умеренные морозы до -4...-6 градусов, по области – до -9. А в ночь на 19 января в столице похолодает до -10...-11. Днем снова будет достаточно комфортно – -3...-5, местами небольшой снег, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину. К вечеру 20 января в столице будет облачно, а столбик термометра поднимется до 0.

В северных регионах также ожидаются умеренные морозы и осадки. В Мурманской области – метель, 0...-5. В Архангельской – -2...-7, к Крещению потеплеет до 0...-5. В Ненецком автономном круге будет около -10, местами – 0...-5.

Карелию на Крещение ждет мокрый снег с порывами ветра до 15 метров в секунду. В Калининградской области на этой неделе без осадков, -2...-7. В Поволжье – умеренный снег, ветрено, дневная температура задержится в диапазоне -6...-12.

Крым в ближайшие дни окажется во власти сильного ветра и мокрого снега, днем будет -1...+4. Однако к Крещению похолодает до -1...-6.

На Урале преимущественно без осадков, -10...-15. На юге Западной Сибири сохранятся достаточно сильные морозы – -13...-18, ночью будет около -20 градусов, местами до -25.

