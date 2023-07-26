Лолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив

Через несколько месяцев Лолите исполнится 60 лет. Артистка рассказала, как относится к этой цифре в паспорте.

По словам певицы, из-за возраста она не переживает. Звезда уверена, что каждый период жизни по-своему прекрасен. В молодости мы набиваем шишки, и избежать этого никак не получится. Лолита уверена, что чужие ошибки никогда не учат, все нужно пройти самому.

К своей цифре в паспорте артистка относится спокойно, даже с благодарностью. По словам звезды, не всем удается дожить до ее лет, и это заставляет задуматься, осознать, что просто жить уже хорошо.

"Ты думаешь, какое счастье, что жив и у тебя эта паспортная старость есть", – цитирует Лолиту Пятый канал.

Артистка уверена, что оскорблять людей за возраст – глупо. На такие высказывания просто нет смысла обращать внимания. Она уверена, что едкими замечаниями комментаторы зачастую пытаются компенсировать личные проблемы.

Напомним, не так давно Лолита высказалась по поводу умозаключений Виктории Бони. Артистка посмотрела видео блогера, в котором та приходит к заключению, что через человека протекает смерть, ведь воспоминания мертвы. "Если у тебя деменция, значит, ты живой", – иронично заметила Лолита. Рассуждения Виктории Бони звезда назвала новым философским течением "бонизм", но через "е".