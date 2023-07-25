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Вторник 25 июля

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Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь

Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь
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Адвокат артистки Елена Сенина заявил, что хирург Тимур Хайдаров нанял Александра Добровинского.

Елена Сенина представляет интересы певиц Славы (Анастасии Славенской) и Любови Успенской. Королева шансона осталась недовольна работой хирурга в области ягодиц. По словам юриста, ее клиентке некогда было заниматься делом, поэтому все закончилось "на неприятном осадке".

Мирное урегулирование было возможно и в случае с певицей Славой. Однако Тимур Хайдаров назвал своих пациенток "вымогательницами", и это сильно не понравилось обеим клиенткам Елены Сениной.

Адвокат рассказала, что изначально процессом примирения руководила супруга Тимура Хайдарова, которая и владеет клиникой. Она связывалась с представителем Успенской и Славы, предлагая решить вопрос полюбовно. По словам юриста, договоренности были практически достигнуты, пока в дело не вступил адвокат Александр Добровинский, которого нанял хирург, видимо, предполагая судебные разбирательства.

Елена Сенина отметила, что Анастасия Славенская готова подать в суд на Тимура Хайдарова за испорченную грудь и клевету.

"Если сейчас Хайдаров не принесет публичные извинения — для нас это первично — мы вынуждены будем принять соответствующие меры", – отметила адвокат в беседе с Пятым каналом.

Напомним, несколько дней назад Слава в личном блоге показала шрамы после подтяжки груди. Она рассказала, что осталась недовольна услугами, которые предоставил пластический хирург Тимур Хайдаров. "Не умеешь – не берись", – заявила артистка. На сторону врача встала Яна Рудковская и Филипп Киркоров.

25 июля 2023, 10:19
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Слава, Киркоров, Климова: кто из звезд шоу-бизнеса имеет цыганские корни

Александр Бердников. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Слава (Анастасия Сланевская). Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / Evgeny Philippov/Global Look Press
Анна Нетребко. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com

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