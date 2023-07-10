"Год назад даже и не думал": Прилучный поделился трогательными кадрами с младшим сыном

Павел Прилучный и Зепюр Брутян продолжают наслаждаться семейной жизнью.

Актер Павел Прилучный и его коллега Зепюр Брутян стали родителями в конце апреля. Пара активно вовлечена в воспитание малыша. Супруги решили не показывать лицо ребенка публике, однако моментами счастливого родительства все же делятся.

На днях актер разместил милое видео с сыном в личном блоге. Малыш крепко ухватил отца за палец. Павел Прилучный с улыбкой попытался отвести руку в сторону, но сын упорно не отпускал его. Кадры расторгали фанатов. В комментариях пользователи Сети написали сотни добрых слов, пожелав семье огромного счастья.

Стоит отметить, что год назад в интервью Надежде Стрелец актер признался: после развода с Агатой Муцениеце он больше не хотел детей. Однако встреча с Зепюр Брутян поменяла его отношение к этому вопросу.

"Я год назад даже и не думал", – говорит на видео с малышом молодой отец Павел Прилучный.

Напомним, пара познакомились на съемочной площадке сериала "Клетка". Правда, в то время актер еще состоял в браке. По словам звезды сериала "Мажор", с Зепюр Брутян они просто подружились.

Весной прошлого года они случайно встретились в торговом центре, и артист позвал девушку пообедать. Уже через три дня предложил стать его женой, а Зепюр Брутян согласилась! Пара тайно поженилась в мае 2022-го, в августе того же года прошла роскошная церемония для родных и друзей.