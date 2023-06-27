"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами

Светская львица Виктория Боня похвасталась, что получила приглашение на вечеринку в столице Франции.

Для Виктории Бони очень важно быть частью светского общества. Причем компания в лице российских знаменитостей бывшую участницу "Дома-2" не совсем устраивает, она стремится посещать те мероприятия, которые посещают звезды первой величины. Поэтому телезвезда каждый год присутствует на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Своими публикациями в социальных сетях она дает понять, что гордится этим.

Недавно Боню пригласили на вечеринку в Париже, на которой должны были появиться мировые звезды, в том числе актер Леонардо ДиКаприо и певица Рианна. Виктория сама рассказала, что ее позвали на тусовку. Но, увы, телезвезда не смогла посетить мероприятие, поскольку уже улетела из столицы Франции и находится в Монако. "Ну вот! Рианна и Лео [ДиКаприо] будут тусить без меня", – написала расстроенная Виктория в популярной социальной сети, прикрепив скриншот переписки с тем, от кого получила приглашение.

Ранее Викторию Боню разоблачил известный блогер Антон Суворкин, более известный как Anton S. Он рассказал, что бывшая участница "Дома-2" разгуливает по красной дорожке Каннского кинофестиваля в поддельных украшениях, которые выдает за драгоценности. Подробнее об этом писали "Дни.ру".