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Понедельник 26 июня

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"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами

"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами
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Светская львица Виктория Боня похвасталась, что получила приглашение на вечеринку в столице Франции.

Для Виктории Бони очень важно быть частью светского общества. Причем компания в лице российских знаменитостей бывшую участницу "Дома-2" не совсем устраивает, она стремится посещать те мероприятия, которые посещают звезды первой величины. Поэтому телезвезда каждый год присутствует на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Своими публикациями в социальных сетях она дает понять, что гордится этим.

Недавно Боню пригласили на вечеринку в Париже, на которой должны были появиться мировые звезды, в том числе актер Леонардо ДиКаприо и певица Рианна. Виктория сама рассказала, что ее позвали на тусовку. Но, увы, телезвезда не смогла посетить мероприятие, поскольку уже улетела из столицы Франции и находится в Монако. "Ну вот! Рианна и Лео [ДиКаприо] будут тусить без меня", – написала расстроенная Виктория в популярной социальной сети, прикрепив скриншот переписки с тем, от кого получила приглашение.

Ранее Викторию Боню разоблачил известный блогер Антон Суворкин, более известный как Anton S. Он рассказал, что бывшая участница "Дома-2" разгуливает по красной дорожке Каннского кинофестиваля в поддельных украшениях, которые выдает за драгоценности. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

27 июня 2023, 00:09
Фото: Manuele Mangiarotti/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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