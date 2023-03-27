Одно лицо: у бездетного 67-летнего Шифрина появился мальчик

Это просто восторг и умиление!

Ефим Шифрин считается одним из самых завидных холостяков страны – живет в "сталинской" высотке, хорошо обеспечен, талантлив, с шикарным чувствуом юмора, в отличной физической форме. Но его личная жизнь всегда была тайной за семью печатями – как, где, с кем...

Каково же было удивдение поклонников, когда на странице Фимы в запрещенной в России социальной сети появилось трогательное фото очаровательного малыша в коляске. Умные глаза, волевой подбородок – одно лицо с Шифриным! Но кто это?

Разгадка таилась тут же. "Если бы эта коляска сохранилась, ей было не не меньше 67 лет". – заверил Шифрин. А 67 лет только что исполнилось ему самому! Значит, этот похожий на Нахима малыш – и есть сам Нахим!

Он, напомним, родился 25 марта 1956 года в Нексикане Магаданской области. Годом ранее его отца Залмана Шмуиловича Шифрина реабилитировали и от поселения на Колыме однако Шифрины решили остаться жить там же. В Москве будущая звезда эстрады окажется в 1974-м – Шифрин поступил учиться в ГУЦЭИ на курс Романа Виктюка.