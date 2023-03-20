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"Ценю и уважаю": Пережившая потерю Семенович призналась в появлении новой любви

"Ценю и уважаю": Пережившая потерю Семенович призналась в появлении новой любви
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Анна Семенович рассказала о новом опыте.

На небе только и разговоров что море, а в соцсетях – о фигуре Анны Семенович. Пользуясь отпуском, певица выложила очередное фото в купальнике, под которым пустилась в пространные размышления.

Пережившая потерю пупка, который исчез из-за неумелого фотошопа живота, Анна Семенович призналась в появлении новой любви. Оказывается, она не всегда любила свою фигуру, но не так давно в ее жизни перешел переломный момент и артистка совершенно перестала стесняться своих форм.

Приняла себя со всеми своими изгибами и лишними, на чей-то взгляд, килограммами она безусловно. Чувства ее настолько сильные, что она даже перестала регулярно изматывать себя в спортзале. Появляется Анна Семенович рядом с тренажерами только тогда, когда у нее есть на это настроение.

"Я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность", – гордо заявила Семенович.

И смелость эта восхитила подписчиков Анны. Многие посетители ее блога не смогли не похвалить артистку за концентрированную любовь к себе: "Кому не комфортно – пусть худеют сами! Вы шикарно выглядите", "Не всем костями греметь. Ей идут формы".

Но, все-таки, большая часть публики нашла противоречия в словах Анны Семенович. Якобы тот, кто целиком и полностью любит себя, не будет обрабатывать снимки в фотошопе, чтобы стать постройнее.

"Любите себя такой, так покажите себя такой", "20 лишних кг, и отрезанные фотошопом бока", "Вы же сами себя не принимаете, у вас очень часто фигура отфотошопленная. Если вы так уверены в себе, то пусть и фото будут настоящими", – обратились некоторые с пищей для размышлений к Анне Семенович.


20 марта 2023, 10:00
Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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