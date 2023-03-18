"Ничего такого": опустившаяся Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы

Анна Семенович попала в некрасивую ситуацию.



Новой гостьей шоу "Злые языки" на Rutube стала Анна Семенович. Затронула она тему комплексов и их отсутствия, а также призналась в неоднозначной ситуации, в которую попала на одном из праздников.



Как оказалось, Анна Семенович перебрала в тот вечер с горячительными напитками, поэтому она абсолютно не контролировала себя, а потом даже с трудом могла вспомнить происходящее. Не помнит она и того, как оказалась на сцене, и того, что случилось после...

Как оказалось, опустившаяся на колени Анна Семенович прильнула к ширинке шоумена на глазах у толпы. Все свидетели происходящего с радостью сняли этот позорный момент на камеры своих телефонов.

Вишенкой на торте стало то, что жена шоумена Александра Реввы стояла рядом со сценой и наблюдала за происходящим действием своими глазами. Анна Семенович задирала юбку, качала бедрами и трясла своим главным богатством прямо перед лицом женатого артиста.



Однако, как утверждает Анна Семенович, жене Александра Реввы можно было не переживать. Ведь попытки соблазнения в действиях певицы не было: просто очень сильно хотелось потанцевать.

"Ничего такого плохого не делала", – заявила Анна Семенович.



