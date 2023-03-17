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Пятница 17 марта

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Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор

Откачавшую жир Семенович подняли на смех: Перебор
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Анна Семенович представила донельзя отретушированные снимки, и поклонники лишь подсмеялись над ней.

43-летняя Анна Семенович неоднократно с гордостью говорила о своей фигуре. Певице нравятся ее пышные формы. Правда, не совсем. Известно, что она делала липосакцию. После операции по откачке жира артистка собрала восторженные комплименты. Многие поклонники отметили, что она стала выглядеть еще красивее.

Но не всегда Семенович вызывает у фанатов лишь восторг. Недавно она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в открытых купальниках. Невооруженным глазом видно, что все фотографии отретушированы, поскольку сделано это было весьма неумело.

Формы Семенович стали чересчур точеными, а на некоторых кадрах исчез пупок. Поклонники лишь высмеяли артистку за убогую ретушь. "Косячный фотошоп получился", "Косяк на косяке, перебор", "Пупок стерт", "Анна, вы и так прекрасны!", – прокомментировали поклонники свежую публикацию звезды в популярной соцсети.

Так что Анне Семенович необходимо срочно нанять толкового ретушера, который не будет ее позорить. Кстати, в телеграм-канале "ДНИ.РУ: шоу-бизнес" также не прошли мимо забавных фотографий певицы. Подписывайтесь и обсуждайте публикации звезд вместе.

17 марта 2023, 19:50
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Замуж не берут: утратившие молодость красотки шоу-бизнеса променяли семью на карьеру

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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