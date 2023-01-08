От блондинки с автозагаром до роковой поп-дивы: как менялась Ольга Бузова

Впервые россияне увидели Ольгу Бузову на телевидении в 2004 году, когда она пришла на скандальное реалити-шоу "Дом-2" как участница. За 19 лет жизнь уроженки Санкт-Петербурга круто изменилась, и сегодня она является одной из востребованных звезд шоу-бизнеса. Вспоминаем, как менялась знаменитость.

прочитано 300 раз