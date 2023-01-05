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"Думала, начнется оргия": зажатая двумя мужиками Бузова закричала в исступлении прямо на сцене

Народ прошелся по Ольге Бузовой за ее поведение на сцене.
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На днях Ольга Бузова отправилась в Ереван, чтобы не только отдохнуть, но и выступить перед поклонниками. Сначала 36-летняя телезвезда отправилась в архитектурно-монументальный комплекс "Каскад". А уже вечером она блистала в одном из местных клубов.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бузова исполнила для фанатов любимые хиты. Шоу поклонники наверняка запомнят надолго, ведь Ольга, можно сказать, отдала всю себя. Во время одного из номеров поющую телеведущую зажали танцоры. Пока двое мужчин двигали своими телами в такт музыки, артистка старалась делать то же самое, но потом закричала в исступлении. Красавцы простыми движениями довели до восторга одинокую поп-диву.

Но интернет-пользователи в шоке от развратного шоу Бузовой. "Я думала, начнется оргия, ну и зрелище", "Кто ходит на ее концерты? Просто отдайте мне эти деньги", "Столько лет репетировать, учиться танцевать и так шевелиться как буратино...", – высказались люди в Сети.

Впрочем, до их мнения Ольге Бузовой наверняка нет дела. Она уже давно доказала, что не знает, что такое стыд. Например, недавно телеведущая развлеклась прямо перед зеркалом, задрав банное полотенце, которое на ней было. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 5 января 2023, 18:40 Источник: Telegram-канал "НеМалахов" ✓ Надежный источник
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