"Самолет сломался!": оказавшаяся одной ногой в могиле Волочкова вышла на связь с залепленным ртом

Анастасия Волочкова показала видео своего падающего самолета на Мальдивах.

Месяц назад российская балерина Анастасия Волочкова образно обручилась в храме со своим новым возлюбленным, после чего заявила о предстоящей свадьбе в Лапландии. А перед этим танцовщица пообещала посетить любимые Мальдивы, что и сделала.

Сейчас Волочкова находится именно там, но без приключений добраться до райских островов у нее не получилось. Все помнят прошлогодний скандал, когда бортпроводники ругались в салоне самолета с невнятно говорящей Волочковой, которая якобы отказывалась надеть маску. На этот раз балерина показала на видео, что летит в маске, хотя все остальные пассажиры сидят без средств защиты. Волочкова с залепленным маской ртом подчеркнула, что абсолютно такая же картина была и в прошлый раз, когда ее одну неизвестно за что обругали.

По прилету в аэропорт Мале Волочкову ждал неприятный сюрприз. Как выяснилось, самолет-трансфер, который должен был доставить ее на остров назначения, сломался.

"Приключения начинаются! Гидро самолет на котором я должна лететь от Мале до острова, сломался!" – пояснила Волочкова.

Таким образом, балерина оказалась одной ногой в могиле, ведь на борту сломанного самолета могла оказаться она. Видео, на котором за ней летит новый самолет, Волочкова показала в своем аккаунте. На кадрах легкомоторный лайнер резко снижается, словно падает.