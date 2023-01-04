"Старая бабка": никому не нужную Бузову отправили в отстойник вместо загса

Ольга Бузова всячески клялась и божилась, что до 35 успеет выйти замуж и родить детей, но этого не случилось.

В жизни все надо делать вовремя, а ждать прекрасного принца на белом коне можно вечность, в итоге оставшись у разбитого корыта. Такую судьбу пророчат звезды российской певице Ольге бутовой, которая после двух постыдных расставаний так и не встретила свою судьбу.

Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, который не дождался от нее рождения первенца и отправил ее в отстойник. Потом был Давил Манукян, более известный как Дава. Рэпер и блогер так и не довел Ольгу Бузова до загса, хотя на вид у них все было гармонично. В чем же причина?

Ольга Бузова не раз утверждала, что для счастья ей нужны только супруг и дети, а все остальное она уже имеет. Но что же ей мешает все это заполучить, так никто и не понял. Сама Бузова говорит, что рядом с ней просто нет достойного ее человека.

Певица Анита Цой решила встряхнуть расслабившую свои нервные клетки Ольгу Бузова и призвала ее немедленно поторопиться.

"Оля, слушай меня. В сорок лет ты — старая бабка, и никто на тебе не женится. Пользуйся моментом, пока у тебя есть кожа, молодость, цвет, кайф!" – заявила Анита Цой своей коллеге.



Недавно Ольга Бузова сделала ремонт в своей новой московской квартире, и отвела в ней комнату под детскую. Поклонники с замиранием сердца ждут, когда Бузова родит или хотя ы возьмет ребенка из детдома, как и обещала.