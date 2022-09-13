Ушедшая Доронина забрала артистов с собой: ассистенты запомнят белое лицо

Сложный характер советской актрисы Татьяны Дорониной известен многим коллегам по театру. С ней тяжело ладили не только творческие люди, но и простые работники, например, водители.
Шмыров рассказывает, что победить упрямство Дорониной смог только один личный водитель — Иван Иванович. По просьбе режиссера Татьяны Лиозновой он приехал за Дорониной. Поскольку та отказалась выйти вовремя, водителю пришлось ждать ее на морозе с открытыми окнами. Когда Татьяна Доронина все-таки вышла, актриса молча села в машину, и они отправились на площадку.
"Ни жалоб, ни восклицаний, ни просьб!" — рассказывает Вячеслав Шмыров и добавляет, что только ассистенты заметили и запомнили бледное лицо замерзшей Дорониной. Режиссер узнала о выходке водителя последней.
В фильме "Три тополя на Плющихе" (1967 год) Татьяна Доронина сыграла влюбленную пару с Олегом Ефремовым. Но уже через три года они станут настоящими врагами и разделят МХАТ на два театра – МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова. Ушедшая из театра Доронина забрала с собой артистов, которые не сработались с Ефремовым.
Весной этого года врачи поставили Дорониной диагноз коронавирус. Болезнь сильно потрясла здоровье женщины — сильное поражение легких и слабость. Но болезнь миновала, а Татьяна Доронина продолжает жить.