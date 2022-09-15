Устала: Нечесанная Тодоренко в растянутой кофте собралась бросить детей и мужа

15 июля российская телеведущая Регина Тодоренко второй раз стала матерью. За ее беременностью и родами как за реалити-шоу наблюдала вся страна. Сразу после рождения мальчика, которого назвали Мир, Тодоренко в подробностях описала его появление на свет. Как выяснилось, звезда рожала за границей, в бассейне, в присутствии мужа и трехлетнего сына. Этот факт смутил многих фанатов. Однако для семьи это было естественно.
Регина Тодоренко показала в своем аккаунте, что вторые роды ничуть не испортили ее фигуру. Ведущая предстала на фото роковой красоткой с роскошными кудрями и в бюстье, подчеркивающем ее упругую налитую молоком грудь. Сверху на ее плечи был накинут жакет цвета фуксии. Звезда показала, что устала сидеть в декрете и готова приступить к работе, бросив детей и мужа.
"Секретарша готова! Подойдет?" – написала Регина Тодоренко.
Ведущая рассказала, что пойдет на кастинг для нового фильма, где и будет пробоваться на роль секретарши. Видимо, по примеру Юлии Проскуряковой звезда решила изменить жизнь и начать строить карьеру в кино, а возможно и вовсе уйти из профессии журналиста.
Однако вскоре выяснилось, что пробы отменили. Тогда Тодоренко смыла всю косметику и переоделась в домашнее, как вдруг ей позвонили и попросили все е приехать.