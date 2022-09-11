Дрыгающуюся в экстазе вдову Табакова удовлетворили два мужика за раз: Оргазм!

57-летняя Марина Зудина не отказывает себе в удовольствиях.

Актриса овдовела четыре года назад – Олег Табаков умер в марте 2018 года. В браке с ним знаменитость прожила больше двадцати лет, при этом их роман начался еще в период, когда Марина Зудина была студенткой.

Артистка неоднократно признавалась, что любовь к режиссеру была главной в ее жизни. После его ухода она не спешит налаживать личную жизнь, актриса занимается детьми и радуется новой роли бабушки – два года назад у ее сына родилась дочь. Также Марина Зудина стала больше сниматься, работать в театре.

Впрочем, вероятно, звезда не отказывает себе и в других радостях одинокой женщины. В личном блоге актриса опубликовала кадры, на которых бьется в танцевальном экстазе, призывно двигая бедрами и крутясь перед молодыми парнями. Судя по видео, желание Марины Зудиной покрасоваться удовлетворили два мужика за раз. В конце ролика один из них даже выкрикивает в сторону извивающейся актрисы слово "оргазм".

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что артистка не стесняется и откровенных нарядов. Несмотря на солидный возраст и статус, Марина Зудина то и дело демонстрирует в своих социальных сетях налитую грудь.