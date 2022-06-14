Стали известны причины ухода сына Табакова: Это убивает

Павел Табаков пояснил, почему решил уйти из театра отца.

При жизни Олега Табакова его сын работал в его театре и даже был задействован в девяти спектаклях. Однако после кончины родителя Павел покинул "Табакерку". Недавно он объяснил, почему так произошло.

По словам актера, у него не сложились отношения с новым руководством, а именно возникли разногласия из-за творческой политики. Молодой человек отметил, что недоволен вектором развития культурного учреждения, поэтому принял решение об уходе. По его словам, теперь он примкнул в МХТ им. Чехова. Кстати, его мать Марина Зудина не стала повторять за сыном и осталась на прежнем месте работы.

Стоит отметить, что разошлись пути Табакова-младшего не только с театром, но и с возлюбленной, которая родила ему дочь. Несколько лет назад наследница пары появилась на свет, однако ее рождение не улучшило отношение молодых людей.

Несмотря на то, что артист не женился на своей избраннице, он сохранил с ней теплые отношения. Так, он во всем помогает Софье Синицыной и является достойным отцом. "Стараюсь почаще заезжать", – говорит Павел. Актер уверен, что неправильно пытаться сохранить отношения только ради ребенка. "Это убивает его психику", – подытожил он.