Оголившая наливную грудь Зудина заговорила о смерти

Марина Зудина поделилась откровенной фотографией со съёмок нового сезона сериала “Содержанки”. Кадр, демонстрирующий ее роскошное декольте и ослепительную улыбку, она сопроводила подробностями сюжета нового сезона сериала.
Ее героиня будет наслаждаться свободой, в то время как жизни всех остальных персонажей сериала претерпят значительные изменения. Самые грандиозные, по словам Марины Зудиной, ожидают героиню Дарьи Мороз, следователя Елену Широкову. События сезона, получившего название “Перезагрузка”, начнутся в Санкт-Петербурге на “Белой вечеринке” питерского форума с гибели одного из ВИПов.
“Ждем с нетерпением!”, “Звучит многообещающе!”, – написали в комментариях под публикацией фанаты Марины Зудиной. Напомним, карьера Зудиной в последние годы пошла в гору: ее героиню Милу Долгачеву очень тепло приняли телезрители, которые горячо сопереживали хитросплетениям сюжета и жизненным трудностям, выпавшим на долю ее персонажа.
Съемки в сериале не только повысили популярность актрисы, но и помогли ей справиться с утратой Олега Табакова: он умер в марте 2018 года после комы и продолжительной болезни. Марина Зудина очень страдала из-за его смерти. Ей понадобилось больше трех лет, чтобы оправиться от потери.