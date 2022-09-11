"В особом блоке тюрьмы": сунувшего в заднее отверстие инородный предмет Панина отправили на нары

Актер Алексей Панин, прославившийся в молодости съемками в ставших культовыми фильмах, сегодня появляется в новостях лишь по причине скандалов и публикации вульгарных, возмущающих общественность фото и видео. Он то сверкнет хозяйством на пляже, то пристанет к мужику с требованием раздеться, то захочет стать женщиной. Однажды в сети и вовсе появились данные, согласно которым Панин неоднократно засовывал в свое заднее отверстие инородные предметы.
В 2020 году Алексей Панин вместе с дочерью эмигрировал в Испанию, где купил квартиру. Судя по слухам, актер находится на мели и вынужден экономить. На заработки же он по-прежнему ездит в Россию, не упуская, при этом возможности, покритиковать власть или разразиться матерной тирадой, полной ненависти к бывшим соотечественникам.
Депутат партии ЛДПР Роман Худяков устал от постоянной грязи и экстремистских высказываний, льющихся изо рта Алексея Панина и предложил запретить запойному, по его словам, алкоголику, пожизненный въезд в Россию. "Должен быть признан в России нежелательной персоной лет на 50 минимум ", – стучит кулаком по столу депутат.
Справедливой мерой, по мнению Худякова, стало бы то развитие событий, когда Панина бы отправили на нары. По словам депутата, есть за что: он приписывает Панину экстремизм, пограничное состояние психики, русофобство и девиантные отклонения.
"Должен жить в психушке или особом блоке тюрьмы
для ненормальных подальше от России (чтобы
здесь им даже и не пахло)", – плюется Худяков.