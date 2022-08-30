Без трусов: извращенец Панин в чем мать родила сверкнул дряблым "хозяйством" на пляже

Скандально известный актер и режиссер Алексей Панин вновь подготовил публике неприятный сюрприз.



В своем микроблоге актер выложил "романтическую" фотографию поцелуя с новой девушкой Евой Т. на одном из испанских пляжей. Однако фото не вызывает никаких эмоций, кроме отвращения — пара на фото абсолютно голая. Влюбленные позируют, не стесняясь никаких подробностей своих тел в откровенных позах. В подлинности фотографии также нет сомнений — на спине у Алексея Панина есть несколько уникальных татуировок, которые совпадают с тату на фото.

Звездный брюнет и раньше не скрывал своих предпочтений в досуге и в образе жизни. В сети уже мелькали его фотографии в нижнем белье, которое точно не купить в мужском отделе. Артист прямо говорит все, что думает и о коллегах по шоу-бизнесу, не задумываясь о реакции их друзей и близких.

Мужчина также никак не реагирует на комментарии подписчиков, продолжает строить карьеру и вести активную жизнь в социальных сетях. Даже самые обидные комментарии и вопросы про реакцию дочери на такую откровенность знаменитость оставляет без внимания.

Увы, фамилия Алексея ассоциируется у фанатов со скандальными видео с животными и семейными драмами, но никак с его творчеством. Кто знает, что еще припасено в копилке у такой неординарной личности как Панин.