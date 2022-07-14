"Кто мне мешает?": Жестко подсевший на наркотики Панин решил стать женщиной

Алексей Панин откровенно рассказал о планах на будущее.

В последнее время имя знаменитого актера у всех на слуху. И дело не в его таланте, а, скорее, в его скандальных выходках: то спит на улице, то плачет у всех на виду, то дерется с внуком Аллы Пугачевой, то поливает грязью Россию. И это, к слову, еще цветочки. Было время, когда Алексей Панин совершал поступки, выходящие за грани приличий: гулял по улицам в чулках, агрессивно себя вел, позировал голым.

Только сейчас звезда картины "Жмурки" откровенно признался: большая часть его отвратительных выходок была сделана из-за тяжелой зависимости. В частности, артист в какой-то момент жестко подсел на наркотики и алкоголь. Сейчас актер стыдится своего прошлого, особенно ему неловко за обнаженные кадры, которые стали достоянием общественности.

Правда, стыд он испытывает, скорее, из-за внешнего вида: мол, запрещенные вещества буквально иссушили его тело и превратили в "дистрофика" и "скелета". Сейчас Алексей Панин живет за границей, а в неудачах в жизни винит Россию: якобы на родине его лишили работы и оставили без денег.

Но актер уверяет, что его карьера еще не окончена – в планах покорить Голливуд. В будущем он, можно сказать, решил перевоплотиться в женщину – не в прямом смысле, конечно. Артист имел в виду, что еще может быть на одном уровне с известной голливудской актрисой.

"Кто мне мешает придумать грандиозную идею и стать Анджелиной Джоли?" – задался вопросом Алексей Панин.